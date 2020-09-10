10 сентября 2020 ЧЕТВЕРГ
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Балаковский филиал областной библиотеки для слепых принял участие в Международном дне грамотности

Новости


Ежегодно 8 сентября под эгидой ООН отмечается Международный день грамотности.

Он был учрежден ЮНЕСКО в 1966 году. В этот день, 8 сентября 1965 года, в столице Ирана была открыта Всемирная конференция министров образования по ликвидации неграмотности, на которой по предложению ее участников был утвержден данный праздник.

Его главная цель - активизировать усилия международного сообщества по распространению грамотности, одной из главных сфер деятельности ЮНЕСКО, как инструмента расширения прав и возможностей отдельных лиц, общин и сообществ.

«Когда умирает грамотность, умирает история». Цитата из книги У. Тевиса «Пересмешник».

Грамотность является правом человека и основой для обучения на протяжении всей жизни. Благодаря своему «множительному эффекту» грамотность способствует искоренению нищеты, снижению уровня детской смертности, сдерживанию темпов роста населения, достижению гендерного равенства и обеспечению устойчивого развития, мира и демократии во всем мире.

«Учение в счастии человека украшает, в несчастии же служит прибежищем». Русский полководец Суворов А. В.

Библиоэкспресс «Открой книгу, и начнутся чудеса!» знакомит с историей праздника, проблемами неграмотности во многих странах, кампании

по ликвидации безграмотности в России после Октябрьской революции.

«Учиться и, когда придет время, прикладывать усвоенное к делу - разве это не прекрасно!». Древний китайский мыслитель и философ Конфуций.

Русский язык считается самым трудным в мире после китайского в плане изучения. И произношение, и диалекты, и обилие уменьшительно-ласкательных слов, синонимов, омонимов, и, наконец, грамматика – все дается большинству из иностранцев, изучающих «великий и могучий», с большим трудом.

Однако если безграмотность иностранцам простительна, то нас данный факт позорит. Международный день грамотности призван устранить пагубный недуг, возникающий как последствие нежелания учиться и осваивать родную или нужную речь.

Мероприятие рассказывает о причинах низкого уровня знания родного языка и о способах облегчения для детей образовательного процесса; предлагает занимательные факты о русском языке, пословицы и поговорки; аудио и видеоматериалы, иллюстрации и высказывания о Книге.
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