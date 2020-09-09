9 сентября 2020 СРЕДА
Новости
15:51 | 09 сентября
Лариса Новикова о тарифах для жителей присоединяемых сел: «Во главу угла должны быть поставлены интересы населения»
15:12 | 09 сентября
В «Свободном полете» будет представлено 58 мультфильмов
14:19 | 09 сентября
В Правительстве области обсудили меры защиты региона от гриппа птиц
13:27 | 09 сентября
В Саратовской области предусмотрено создание 1,4 тысячи временных рабочих мест
12:30 | 09 сентября
Из-за ремонта в Мирном переулке временно переносятся трамвайные маршруты
11:39 | 09 сентября
Фестиваль «Волга-река мира. Диалог культур волжских народов» стартовал в Саратове
10:47 | 09 сентября
Двухмиллионного пассажира пригородной компании наградили в Саратове
09:55 | 09 сентября
Федеральные эксперты оценили работу кардиологической службы Саратовской области
09:00 | 09 сентября
33 сувенира от Саратовской области вышли в финал всероссийского конкурса «Туристический сувенир 2020»
17:00 | 08 сентября
Более чем на 40% сократилось количество ДТП в местах установки камер
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Лариса Новикова о тарифах для жителей присоединяемых сел: «Во главу угла должны быть поставлены интересы населения»

Новости


Министр области - председатель комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области Лариса Новикова ответила на вопросы жителей Саратовского района о том, как изменятся тарифы для населения при объединении сельских поселений с городом.

«Цена на газ для населения останется неизменной, поскольку тариф устанавливается по направлению использования топлива — на отопление или на приготовление пищи», — отметила Лариса Новикова.

Как отметила глава ведомства, стоимость потребления электроэнергии также останется неизменной при озвученном городской администрацией варианте присоединения сельских населенных пунктов к городскому округу без утраты ими статуса. В этом случае продолжит действовать понижающий коэффициент 0,7, а киловатт*час будет стоить по-прежнему 2 рубля 57 копеек.

«В отношении стоимости водоснабжения и теплоснабжения необходимо более подробное рассмотрение вопроса совместно с администрациями Саратова и Саратовского района. Структура поставщиков по этим видам услуг крайне разнородная, но при решении задачи во главу угла должны быть поставлены интересы населения», — подчеркнула Лариса Новикова.

В комитете провели предварительный анализ ситуации, по итогам которого видно, что для трех муниципальных образований тариф на тепло в случае передачи коммунального комплекса в городское ведение даже снизится — Это Красный Текстильщик, Александровское и Багаевское МО.

«Услуги по водоснабжению предоставляют сейчас несколько небольших частных организаций, с которыми будут проведены консультации и найдены решения, удовлетворяющие жителей и поставщиков, но приоритет, безусловно, за гражданами», — выразила мнение Лариса Новикова.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код