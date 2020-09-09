В Правительстве области обсудили меры защиты региона от гриппа птиц

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В мероприятии приняли участие и.о.начальника управления ветеринарии Алексей Молчанов, руководитель Россельхознадзора по Саратовской области Алексей Частов, министр области – председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Игорь Потапов, первый заместитель министра по делам территориальных образований Алик Сабрига, представители минсельхоза, Роспотребнадзора, МЧС, правоохранительных органов, птицеводческих предприятий, государственных учреждений ветеринарии области, представители органов местного самоуправления.Алексей Молчанов проинформировал о текущей ситуации по гриппу птиц на территории Российской Федерации. Очаги заболевания зарегистрированы на территории Челябинской, Омской, Курганской, Тюменской областей. С 28 августа по 3 сентября зафиксировано 17 вспышек высокопатогенного гриппа (13 - в Омской области, 3- в Курганской, 1- в Челябинской).Заболевание относится к особо опасным. Экономический ущерб от данной инфекции крайне высок и складывается из прямых потерь при гибели и убое птицы, недополученной продукции, затрат, связанных с ликвидацией очагов и проведением карантинных мероприятий.Кроме того, возникновение очагов гриппа влечет изменение статуса регионализации для всего субъекта и установление ограничений хозяйственной деятельности.Факты показывают, что основной причиной возникновения вспышек в хозяйствах является несоблюдение владельцами правил содержания птицы, в том числе на птицеводческих предприятиях закрытого типа.По мнению Алексея Частова особые риски связаны с возможными перемещениями птицы и птицеводческой продукции из неблагополучных по заболеванию территорий. В связи с этим задачей Россельхознадзора совместно с правоохранительными органами является контроль транспортировок животноводческой продукции внутри нашего региона.Органам местного самоуправления необходимо обеспечить достоверный учет поголовья птицы в личных подсобных хозяйствах граждан.Специалисты учреждений ветеринарии в кратчайшие сроки определят зоны возможной вакцинации на случай необходимости проведения иммунопрофилактики птицы.Руководителям птицефабрик рекомендовано провести аудит систем собственной биологической безопасности с привлечением ветеринарных экспертов и обеспечить работу в режиме «закрытого типа».Алексей Частов подчеркнул, что, несмотря на благополучие нашего региона по данной инфекции, необходимые меры защиты следует принять уже сейчас.По мнению специалистов, особое внимание необходимо уделить наблюдению за популяцией дикой птицы, в том числе на особо охраняемых природных территориях регионального и федерального значения.С целью исключения фактов циркуляции вируса высогопатогенного гриппа птиц актуальными остаются мониторинговые исследования перелетных и синантропных птиц