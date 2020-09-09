В «Свободном полете» будет представлено 58 мультфильмов

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Финалистов конкурсной программы в рамках номинации «Свободный полет» отобрали мультипликаторы из Саратовской и Свердловской областей. В этой номинации будет представлено 58 мультфильмов, 13 из них – от участников из Саратовской области.Таким образом, всего в пяти номинациях в шорт-лист фестиваля вошла 141 работа, в числе которых 43 фильма представят Саратовскую область.Уже сегодня стартует голосование за приз зрительских симпатий. Оно пройдет в социальной сети «ВКонтакте».