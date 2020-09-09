9 сентября 2020 СРЕДА
Новости
15:51 | 09 сентября
Лариса Новикова о тарифах для жителей присоединяемых сел: «Во главу угла должны быть поставлены интересы населения»
15:12 | 09 сентября
В «Свободном полете» будет представлено 58 мультфильмов
14:19 | 09 сентября
В Правительстве области обсудили меры защиты региона от гриппа птиц
13:27 | 09 сентября
В Саратовской области предусмотрено создание 1,4 тысячи временных рабочих мест
12:30 | 09 сентября
Из-за ремонта в Мирном переулке временно переносятся трамвайные маршруты
11:39 | 09 сентября
Фестиваль «Волга-река мира. Диалог культур волжских народов» стартовал в Саратове
10:47 | 09 сентября
Двухмиллионного пассажира пригородной компании наградили в Саратове
09:55 | 09 сентября
Федеральные эксперты оценили работу кардиологической службы Саратовской области
09:00 | 09 сентября
33 сувенира от Саратовской области вышли в финал всероссийского конкурса «Туристический сувенир 2020»
17:00 | 08 сентября
Более чем на 40% сократилось количество ДТП в местах установки камер
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В Саратовской области предусмотрено создание 1,4 тысячи временных рабочих мест

Новости


Организации и предприятия Саратовской области намерены участвовать в программе дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда.

Программа предусматривает два направления. Во-первых, это организация временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения. Во-вторых, организация общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан. Работодателям – участникам программы предусмотрена субсидия. На эти цели регионам страны выделены средства из резервного фонда Правительства РФ. Саратовской области направлено 66 млн руб.

Предполагается, что численность участников мероприятий в Саратовской области составит свыше 1400 человек. В том числе на временные работы планируется трудоустроить порядка 400 работников, находящихся под риском увольнения.

В настоящее время центры занятости населения проводят предварительную работу с работодателями, заявившими о своей готовности участвовать в дополнительных мероприятиях.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код