В Саратовской области предусмотрено создание 1,4 тысячи временных рабочих мест

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Программа предусматривает два направления. Во-первых, это организация временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения. Во-вторых, организация общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан. Работодателям – участникам программы предусмотрена субсидия. На эти цели регионам страны выделены средства из резервного фонда Правительства РФ. Саратовской области направлено 66 млн руб.Предполагается, что численность участников мероприятий в Саратовской области составит свыше 1400 человек. В том числе на временные работы планируется трудоустроить порядка 400 работников, находящихся под риском увольнения.В настоящее время центры занятости населения проводят предварительную работу с работодателями, заявившими о своей готовности участвовать в дополнительных мероприятиях.