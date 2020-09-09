Из-за ремонта в Мирном переулке временно переносятся трамвайные маршруты
По информации МУПП «Саратовгорэлектротранс» сегодня, 9 сентября, в связи с производством ремонтных работ в Мирном переулке, остановка трамвайных маршрутов № 3,9,10,11 временно переносится до окончания работ на пл. Кирова.
Посадка и высадка пассажиров маршрутов № 9,10 будет производиться сразу после поворота с Мирного переулка на ул. Вавилова, а маршрутов № 3, 11 - на ул. Вавилова перед пересечением с ул. Рахова.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства в связи с вынужденным переносом остановки.