Из-за ремонта в Мирном переулке временно переносятся трамвайные маршруты

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Посадка и высадка пассажиров маршрутов № 9,10 будет производиться сразу после поворота с Мирного переулка на ул. Вавилова, а маршрутов № 3, 11 - на ул. Вавилова перед пересечением с ул. Рахова.Предприятие приносит извинения за временные неудобства в связи с вынужденным переносом остановки.