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Из-за ремонта в Мирном переулке временно переносятся трамвайные маршруты

Новости


По информации МУПП «Саратовгорэлектротранс» сегодня, 9 сентября, в связи с производством ремонтных работ в Мирном переулке, остановка трамвайных маршрутов № 3,9,10,11 временно переносится до окончания работ на пл. Кирова.

Посадка и высадка пассажиров маршрутов № 9,10 будет производиться сразу после поворота с Мирного переулка на ул. Вавилова, а маршрутов № 3, 11 - на ул. Вавилова перед пересечением с ул. Рахова.

Предприятие приносит извинения за временные неудобства в связи с вынужденным переносом остановки.
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