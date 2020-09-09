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Фестиваль «Волга-река мира. Диалог культур волжских народов» стартовал в Саратове

Новости


7 сентября в Саратове побывала делегация XIX Международной этнокультурной экспедиции-фестиваля «Волга-река мира. Диалог культур волжских народов».

По традиции ее маршрут проходит по городам Поволжья. Основная цель ежегодного проекта — развитие диалога между органами государственной власти и общественными организациями в области сохранения и развития культуры, языка, традиций, укрепление духовного единства народов многонациональной России.

Экспедиция-фестиваль играет важную роль в сохранении и развитии этнокультуры мордовского, чувашского, татарского и других народов. В этом году фестиваль на территории области проходит с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации без широкого привлечения гостей и зрителей. В его работе приняли участие только сами участники, представители национально-культурных объединений области и органов власти ответственных за национальную политику в регионе.

В 2020 году экспедиция-фестиваль приурочена к Году памяти и славы, участники проекта посещают памятные места в городах Саратов и Волгоград, возлагают цветы и отдают дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Участники экспедиции посетили Парк Победы на Соколовой горе, где возложили цветы к Вечному огню. Встретились с представителями органов государственной власти федерального и регионального уровней, а также с представителями национально-культурных объединений области, обменялись опытом работы.

На площадке перед этнографическим комплексом «Национальная деревня народов Саратовской области» мордовские творческие коллективы из Республики Мордовия и Саратовской области исполнили несколько творческих номеров, показали свои национальные костюмы, свадебный обряд.

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин, обращаясь к участникам и гостям подчеркнул, что такие мероприятия способствуют укреплению межнациональных отношений.

Министр внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Наталья Трошина отметила значимость подобных проектов для развития межрегиональных связей, обмена опытом и популяризации национальной культуры, пожелала развития проекту, а участникам экспедиции-фестиваля хороших впечатлений.
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