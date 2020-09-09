Двухмиллионного пассажира пригородной компании наградили в Саратове

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Она приобрела билет 31 августа через мобильное приложение "Пригород" и отправилась в рейс до станции Ртищево-1 на электричке № 6163 Саратов-1 – Балашов.Генеральный директор АО "Саратовская ППК" Виктор Шубин вручил девушке цветы, сертификат двухмиллионного пассажира и ценный подарок – портативное зарядное устройство.