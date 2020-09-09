Двухмиллионного пассажира пригородной компании наградили в Саратове
Вчера в пригородном зале железнодорожного вокзала Саратова наградили двухмиллионного пассажира АО "Саратовская ППК" с начала 2020 года. Счастливой обладательницей билета стала Роза Гасимова, студентка 3 курса Саратовской государственной юридической академии.
Она приобрела билет 31 августа через мобильное приложение "Пригород" и отправилась в рейс до станции Ртищево-1 на электричке № 6163 Саратов-1 – Балашов.
Генеральный директор АО "Саратовская ППК" Виктор Шубин вручил девушке цветы, сертификат двухмиллионного пассажира и ценный подарок – портативное зарядное устройство.