9 сентября 2020 СРЕДА
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Двухмиллионного пассажира пригородной компании наградили в Саратове

Новости


Вчера в пригородном зале железнодорожного вокзала Саратова наградили двухмиллионного пассажира АО "Саратовская ППК" с начала 2020 года. Счастливой обладательницей билета стала Роза Гасимова, студентка 3 курса Саратовской государственной юридической академии.

Она приобрела билет 31 августа через мобильное приложение "Пригород" и отправилась в рейс до станции Ртищево-1 на электричке № 6163 Саратов-1 – Балашов.

Генеральный директор АО "Саратовская ППК" Виктор Шубин вручил девушке цветы, сертификат двухмиллионного пассажира и ценный подарок – портативное зарядное устройство.
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