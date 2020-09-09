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Федеральные эксперты оценили работу кардиологической службы Саратовской области

Новости


Минздрав России в рамках национальных проектов, инициированных президентом Владимиром Путиным, организует работу по повышению качества оказания медицинской помощи населению.

Для этого федеральные чиновники создали конгломерат из ведущих российских специалистов профессорского состава крупнейших в стране научно-исследовательских университетов. Врачи с мировыми именами курируют региональные службы. Специалисты регулярно осуществляют выезды в ведущие медорганизации, в том числе и Саратовской области, делятся опытом, дают рекомендации по дальнейшему развитию.

Сегодня, в Саратовском областном клиническом кардиологическом диспансере работали представители ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова». Наталья Авдонина, заведующая отделом информационного обеспечения и телемедицины Управления по реализации федеральных проектов, отметила перспективы развития кардиологической службы. Она высоко оценила профессионализм саратовских врачей и выразила надежду, что благодаря труду наших медиков число больных сердечно-сосудистыми патологиями в регионе удастся сократить.

Главный врач областного кардио диспансера Валерий Агапов отметил, что сейчас благодаря национальному проекту «Здравоохранение» осуществляется масштабная замена оборудования. А в планах – создание отделения реабилитации для пациентов, перенесших тяжелые сердечно-сосудистые катастрофы.

Министр здравоохранения региона Олег Костин пообщался с федеральными кураторами. Он рассказал о планах и переменах, которые произойдут уже в ближайшем будущем. Так в текущем месяце завершается реорганизация областного клинического кардиологического диспансера путем присоединения к нему Саратовской городской клинической больницы № 12 и поликлиники при учреждении в Заводском районе города. «Данные медучреждения расположены на смежных земельных участках и имеют схожие направления деятельности. Реорганизация позволит создать идеальный замкнутый цикл по оказанию качественных медицинских услуг населению: от первичной диагностики на амбулаторном этапе к специализированной и высокотехнологичной помощи с ранней полноценной реабилитацией. Такие преобразования будут способствовать усилению кадровой базы учреждения, повышению уровня компетенций. Таким образом, мы обеспечим доступность качественной медицинской помощи населению», - рассказал Олег Костин.
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