33 сувенира от Саратовской области вышли в финал всероссийского конкурса «Туристический сувенир 2020»

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От ПФО в финал вышло 315 заявок. От Саратовской области на конкурс было заявлено 119 сувениров, 33 из них стали финалистами.В числе сувениров от саратовских мастеров – пряничные открытки с изображением достопримечательностей, набор магнитов с дополненной реальностью, авторские открытки, книга-квест, зарядное устройство, эко-сумка, глиняные игрушки и многие другие.Наиболее популярные номинации среди саратовских сувениров - «Идея туристического сувенира», «Сувенир региона», «Сувенир события», «Сувенир туристического маршрута».Финал конкурса состоится 25 и 26 сентября в Екатеринбурге в рамках VIII Международного туристского форума «Большой Урал».