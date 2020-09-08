В модернизированных кинозалах покажут премьеры анимационных и художественных фильмов

просмотров: 115

Работу модернизированных кинозалов, входящих в прокатную сеть Саратовского областного методического киновидеоцентра, планируется начать с премьерных анимационных фильмов «Мульт в кино. Выпуск 117» (0+) и «Куриный забег» (6+). Также зрители смогут увидеть художественные фильмы «Тень звезды»(16+) и «Гренландия» (16+).Эти фильмы в формате DCP, начиная с 8 сентября, можно будет увидеть в модернизированных кинозалах «Корунд» г. Шиханы, «Юность» г. Новоузенска, «Луч» с. Питерка, «Спутник» р.п. Мокроус и «Победа» р.п. Духовницкое.В новом выпуске анимационного фильма «Мульт в кино. Выпуск 117» (реж. Николай Козлов, Анастасия Чернова, Россия, 2020 г.) в Простоквашино заведётся нарушитель тишины, кубики захотят снять фильм, девочки из «Сказочного патруля» отправятся к Медузе Горгоне и многое другое.Также для самых маленьких зрителей в муниципальных кинозалах покажут анимационный фильм «Куриный забег» (реж. Атле Солберг Блаксет, Франк Мосвольд, Норвегия, 2020 г.). Он расскажет о лучших друзьях Генри и Элла Белла Бинго.Фильм «Тень звезды» (реж. Дмитрий Губарев, Россия, 2020 г.) расскажет о хип-хоп-звезде Нэйме, который приезжает на гастроли в Питер.В триллере «Гренландия» (реж. Рик Роман Во, США, 2020 г.) огромная комета мчится к Земле и угрожает уничтожить планету. Герои фильма отправляются в опасное путешествие, чтобы не стать жертвами катастрофы.