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В честь Дня города саратовцы могут посмотреть онлайн-экскурсии и поучаствовать в праздничных челленджах
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В честь Дня города саратовцы могут посмотреть онлайн-экскурсии и поучаствовать в праздничных челленджах

Новости


В преддверии празднования Дня города с 7 до 12 сентября для жителей и гостей Саратова будут проходить онлайн-экскурсия «Золотые огни Саратова», а также челленджи «Истории вашего двора», «Истории из детства», «Любимые места города» и «Лица праздника».

Экскурсию можно увидеть в период с 9.00 до 18.00. Челленджи будут проводиться ежедневно в 10.00. Последний из них пройдет 12 и 13 сентября с 11.00 до 21.00.

Помимо этого в музеях города будут проводить выставки, экскурсии и творческие мастерские.

Подробную информацию о мероприятиях можно узнать в инстаграм-аккаунте, а также по хештегу #саратов430.
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