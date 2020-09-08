В честь Дня города саратовцы могут посмотреть онлайн-экскурсии и поучаствовать в праздничных челленджах
В преддверии празднования Дня города с 7 до 12 сентября для жителей и гостей Саратова будут проходить онлайн-экскурсия «Золотые огни Саратова», а также челленджи «Истории вашего двора», «Истории из детства», «Любимые места города» и «Лица праздника».
Экскурсию можно увидеть в период с 9.00 до 18.00. Челленджи будут проводиться ежедневно в 10.00. Последний из них пройдет 12 и 13 сентября с 11.00 до 21.00.
Помимо этого в музеях города будут проводить выставки, экскурсии и творческие мастерские.
Подробную информацию о мероприятиях можно узнать в инстаграм-аккаунте, а также по хештегу #саратов430.