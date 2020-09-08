Региональный бизнес получил отсрочки и рассрочки по налогам на 103,7 миллиона рублей
В Саратовской области в качестве одной из федеральных мер антикризисной поддержки оказана помощь предпринимателям в виде отсрочек и рассрочек по уплате налогов на общую сумму 103,7 миллиона рублей.
Также в рамках федеральных мер поддержки предприниматели и социально ориентированные некоммерческие организации освобождены от уплаты налогов и страховых взносов за II квартал 2020 года.
В свою очередь на региональном уровне министерство экономического развития Саратовской области разработало меры поддержки, дополняющие федеральные. Они предусматривают полное освобождение от уплаты налога на имущество всех отраслей, которые были ограничены в своей деятельности, а также арендодателей, предоставивших субъектам малого предпринимательства, пострадавшим в результате ограничительных мер, скидку не менее 25% арендной платы до конца года.
В том числе на весь год были освобождены от уплаты транспортного налога организации, осуществляющие пассажирские перевозки.
Для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения и осуществляющих деятельность в сферах общепита, торговли, гостиниц, аренды, физкультуры и спорта, а также салонов красоты стоимость патентов была снижена в два раза.
Еще одним важным аспектом является снижение в два и три раза процентных ставок по упрощенной системе налогообложения, которую использует большинство предпринимателей региона. Для тех пострадавших отраслей, кто применяет налоговую базу «доходы минус расходы» ставка снижена с 15% до 7,5%, а те, кто находится на базе «доходы» смогут применять ставку в 2% вместо 6%, что дает возможность минимизировать издержки и пережить этот сложный период.
В целом принятые меры на федеральном и региональном уровнях направлены на поддержку более 32 тысяч субъектов бизнеса Саратовской области, в которых занято более 120 тыс. человек, включая индивидуальных предпринимателей.