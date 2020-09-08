Региональный бизнес получил отсрочки и рассрочки по налогам на 103,7 миллиона рублей

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Также в рамках федеральных мер поддержки предприниматели и социально ориентированные некоммерческие организации освобождены от уплаты налогов и страховых взносов за II квартал 2020 года.В свою очередь на региональном уровне министерство экономического развития Саратовской области разработало меры поддержки, дополняющие федеральные. Они предусматривают полное освобождение от уплаты налога на имущество всех отраслей, которые были ограничены в своей деятельности, а также арендодателей, предоставивших субъектам малого предпринимательства, пострадавшим в результате ограничительных мер, скидку не менее 25% арендной платы до конца года.В том числе на весь год были освобождены от уплаты транспортного налога организации, осуществляющие пассажирские перевозки.Для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения и осуществляющих деятельность в сферах общепита, торговли, гостиниц, аренды, физкультуры и спорта, а также салонов красоты стоимость патентов была снижена в два раза.Еще одним важным аспектом является снижение в два и три раза процентных ставок по упрощенной системе налогообложения, которую использует большинство предпринимателей региона. Для тех пострадавших отраслей, кто применяет налоговую базу «доходы минус расходы» ставка снижена с 15% до 7,5%, а те, кто находится на базе «доходы» смогут применять ставку в 2% вместо 6%, что дает возможность минимизировать издержки и пережить этот сложный период.В целом принятые меры на федеральном и региональном уровнях направлены на поддержку более 32 тысяч субъектов бизнеса Саратовской области, в которых занято более 120 тыс. человек, включая индивидуальных предпринимателей.