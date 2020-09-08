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Саратовцы успешно выступили в чемпионате России по судомодельному спорту в классах гоночных моделей

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С 31 августа по 6 сентября в Пензе проходил чемпионат России по судомодельному спорту в классах гоночных моделей. В мероприятии принимали участие спортсмены из 15 регионов.

Саратовскую область представляла команда в составе: МСМК Алексей Спиридонов, МСМК Сергей Ладышкин, МС Сергей Власов, МС Александр Кабков, МС Геннадий Семин, МС Андрей Миряха.

Они показали результаты:

Александр Кабков класс моделей FSR-O-15 - 1 место

класс моделей FSR-V-7,5 - 2 место

Геннадий Семин класс моделей FSR-Н-7,5 - 3 место

Сергей Власов класс моделей FSR-О-3,5 - 3 место

Сергей Ладышкин класс моделей FSR-Н-3,5 - 4 место

Алексей Спиридонов класс моделей FSR-О-3,5 - 5 место

Андрей Миряха класс моделей FSR-V-3,5 - 6 место

В командном зачёте спортсмены заняли третье место, уступив командам из Новосибирской и Тверской областей.
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