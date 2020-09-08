Саратовцы успешно выступили в чемпионате России по судомодельному спорту в классах гоночных моделей
С 31 августа по 6 сентября в Пензе проходил чемпионат России по судомодельному спорту в классах гоночных моделей. В мероприятии принимали участие спортсмены из 15 регионов.
Саратовскую область представляла команда в составе: МСМК Алексей Спиридонов, МСМК Сергей Ладышкин, МС Сергей Власов, МС Александр Кабков, МС Геннадий Семин, МС Андрей Миряха.
Они показали результаты:
Александр Кабков класс моделей FSR-O-15 - 1 место
класс моделей FSR-V-7,5 - 2 место
Геннадий Семин класс моделей FSR-Н-7,5 - 3 место
Сергей Власов класс моделей FSR-О-3,5 - 3 место
Сергей Ладышкин класс моделей FSR-Н-3,5 - 4 место
Алексей Спиридонов класс моделей FSR-О-3,5 - 5 место
Андрей Миряха класс моделей FSR-V-3,5 - 6 место
В командном зачёте спортсмены заняли третье место, уступив командам из Новосибирской и Тверской областей.