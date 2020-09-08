Сегодня в Саратове стартует проект «Красные ворота/Против течения».

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В 14.00 в художественном музее им. А.Н. Радищева (г. Саратов, ул. Первомайская, 75) состоится круглый стол по проблематике современного академического искусства и вопросам взаимодействия с новейшими художественными практиками. В обсуждении примут участие руководитель проекта К.В. Худяков, члены Экспертного совета, искусствоведы, арт-критики. В 17.00 там же запланировано торжественное открытие выставки и награждение лауреатов премии им. К.С.Петрова-Водкина. Ответственный - Ирина Спешилова (тел. 73-49-28).