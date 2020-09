Архитекторы из 24 стран подали заявки для участия в Международном конкурсе на лучшую концепцию комплексного развития Саратова

просмотров: 148

43 заявки подали на конкурс иностранные архитекторы, многие из которых выразили желание работать в составе международных консорциумов. Шесть заявок отправили архитекторы из Индии, по четыре — потенциальные участники конкурса из США и Франции. Заявки также были получены из Дании, Швеции, Новой Зеландии, Мексики, Великобритании и других стран. Большое количество заявок также поступило от архитекторов из России— портфолио для участия в конкурсе прислали 24 команды.Открытый международный конкурс на лучшие архитектурно-градостроительные проекты комплексного развития территорий центральной части муниципального образования «Город Саратов» стартовал 20 июля. Его участники будут работать над архитектурно-градостроительной концепцией комплексного развития — документом, который определит основные планировочные, ландшафтные и транспортные решения в рамках проекта застройки или благоустройства. Архитекторам предстоит подготовить концепцию комплексного развития для территории бывшего аэропорта Саратов (Центральный), мемориального комплекса «Парк Победы» на Соколовой горе, Зеленого острова, Глебучева оврага и острова Покровские пески.Конкурс пройдет в три этапа. На первом экспертное жюри рассмотрит все поданные на конкурс заявки и выберет пять участников конкурса. В рамках второго этапа каждый из них должен будет разработать архитектурно-градостроительную концепцию комплексного развития территорий на основе полученного технического задания. По итогам этого этапа жюри отберет двух финалистов. В ходе третьего этапа будет организована выставка работ финалистов и народное голосование, с учетом которого будет выбран победитель конкурса. Победителя выберет правительство Саратовской области на основании рекомендаций жюри и народного голосования. Огласить его имя планируется весной 2021 года.В состав жюри войдут как российские, так и международные эксперты. Среди них — Николай Шумаков, президент Союза архитекторов России, Игорь Сорокин, краевед Ассоциации искусствоведов (ООО АИС), Дидье Ванкуцем, член совета директоров международной ассоциации городских и региональных планировщиков (ISOCARP), Адриан Гёзе, сооснователь бюро West 8 и основатель фонда SLA (Surrealistic Landscape Architecture), Инго Канел, управляющий директор ASTOC GmbH & Co. KG и ASTOC International GmbH, и другие специалисты в сфере архитектуры и городского планирования. С полным списком жюри можно ознакомиться на сайте конкурса https://saratov-competition.com/about.За создание архитектурно-градостроительной концепции каждый из пяти участников конкурса получит вознаграждение в размере 5 500 000 рублей, включая все налоги и сборы. Участник, занявший второе место по итогам народного голосования, в дополнение к этому получит 2 000 000 рублей. Победитель конкурса получит 4 000 000 рублей, включая все налоги и сборы, и будет сопровождать внесение изменений в градостроительную документацию.Международный конкурс проводится по Соглашению о сотрудничестве в области развития территории Саратовской области между Фондом ДОМ.РФ и Правительством Саратовской области, администрацией МО «Город Саратов», администрациями Саратовского, Татищевского, Энгельсского районов. Оператором конкурса выступает консалтинговая компания КБ Стрелка. Конкурс проводится при поддержке Международного сообщества городских и региональных планировщиков (International Society of City and Regional Planners, ISOCARP).