В Саратове продолжается онлайн-проект "Фольклориада"

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Это онлайн-мероприятие продолжает проект «Фольклориада».Сказки народов мира – это особая мудрость, свойственная тому или иному этносу, сохраненные веками традиции устного народного творчества и национальной культуры. Каждая сказка по-своему интересна. Колоритные герои, увлекательный сюжет, образный язык повествования… Подобный сюжет встречается в фольклоре разных народов. Познавайте мир, слушая сказки!Аудиосказку «Щедрый и жадный» можно прослушать в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм», на YouTube-канале Саратовской областной научной библиотеки.