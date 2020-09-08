8 сентября 2020 ВТОРНИК
Новости
17:00 | 08 сентября
Более чем на 40% сократилось количество ДТП в местах установки камер
16:09 | 08 сентября
В модернизированных кинозалах покажут премьеры анимационных и художественных фильмов
15:18 | 08 сентября
В честь Дня города саратовцы могут посмотреть онлайн-экскурсии и поучаствовать в праздничных челленджах
14:20 | 08 сентября
Региональный бизнес получил отсрочки и рассрочки по налогам на 103,7 миллиона рублей
13:23 | 08 сентября
Саратовцы успешно выступили в чемпионате России по судомодельному спорту в классах гоночных моделей
12:30 | 08 сентября
Сегодня в Саратове стартует проект «Красные ворота/Против течения»
11:39 | 08 сентября
Архитекторы из 24 стран подали заявки для участия в Международном конкурсе на лучшую концепцию комплексного развития Саратова
10:46 | 08 сентября
В Саратове продолжается онлайн-проект "Фольклориада"
09:48 | 08 сентября
Инвалиды уже в 2020 году получат возможность покупать билеты на поезда онлайн
09:00 | 08 сентября
В Саратовском областном музее краеведения подготовлена выставка по итогам конкурса к 75-летию Победы
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Карта распространения короновируса COVID-19
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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В Саратове продолжается онлайн-проект "Фольклориада"

Новости


В рамках цикла «Звучащее слово» Центр межкультурных коммуникаций Областной универсальной научной библиотеки в партнерстве с театром-студией «Обратная перспектива» подготовили аудиосказку «Щедрый и жадный».

Это онлайн-мероприятие продолжает проект «Фольклориада».

Сказки народов мира – это особая мудрость, свойственная тому или иному этносу, сохраненные веками традиции устного народного творчества и национальной культуры. Каждая сказка по-своему интересна. Колоритные герои, увлекательный сюжет, образный язык повествования… Подобный сюжет встречается в фольклоре разных народов. Познавайте мир, слушая сказки!

Аудиосказку «Щедрый и жадный» можно прослушать в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм», на YouTube-канале Саратовской областной научной библиотеки.
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