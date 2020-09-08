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Инвалиды уже в 2020 году получат возможность покупать билеты на поезда онлайн

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Правительство РФ поддержало инициативу "Российских железных дорог" и Минтранса РФ по интеграции информационных систем ОАО "РЖД" с государственной информационной системой "Федеральный реестр инвалидов" и информационными системами, содержащими сведения о льготниках в пригородном сообщении.

Постановлением Правительства РФ (№ 1294 от 27.08.2020 года) внесены изменения в "Правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров", создающие правовые основания для такого подключения.

Интеграцию информационных систем планируется осуществить до конца 2020 года. Маломобильные пассажиры всех категорий инвалидности смогут покупать билеты на специализированные места онлайн на сайте ОАО "РЖД" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" без необходимости посещать кассу для покупки билетов или регистрации в Центре содействия мобильности ОАО "РЖД". Проверка правовых оснований для покупки билета будет производиться автоматически: для оформления проездных документов необходимо будет ввести номер паспорта и номер СНИЛС.

Также станет возможна интеграция информационных систем пригородных перевозчиков с информационными системами, содержащими сведения о гражданах, которым предоставляется право бесплатного проезда в пригородном сообщении. Перевозчики будут автоматически получать все данные о льготе в электронном виде, а пассажиры – приобретать билеты без предоставления бумажных справок.
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