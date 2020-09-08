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В Саратовском областном музее краеведения подготовлена выставка по итогам конкурса к 75-летию Победы
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В Саратовском областном музее краеведения подготовлена выставка по итогам конкурса к 75-летию Победы

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В Саратовском областном музее краеведения подвели итоги областного конкурса «Я только слышал о войне…», посвященного 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Конкурс проводился с февраля по август по трем номинациям: «Рисуем плакат», «Сочиняем листовку» и «Экспонат рассказывает». Участникам третьей номинации нужно было снять на основе музейной экспозиции видеоролик с рассказом об одном из экспонатов.

На конкурс было подано более 40 работ, часть которых поступила в музей в электронном виде.

Самым активными участниками конкурса стали ученики 1«Г» класса лицея № 3 им. А.С. Пушкина, классный руководитель - Наталия Валентиновна Грищенко. Её воспитанники оказались в числе призёров в каждой номинации.

В состав жюри вошли сотрудники музея, а также Татьяна Викторовна Зорина - член Союза кинематографистов, директор Международного телекинофестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания» и Наталья Владимировна Леонтьева - член Саратовского областного отделения ВТОО «Союз художников России». После обсуждения представленных на конкурс работ жюри определило победителей.

В номинации «Рисуем плакат» I место занял Илья Ирхин (лицей № 3 им. А.С. Пушкина», 1 «Г» класс) за плакат «Мир без войны»; II место - Адэлия Биктимерова (гимназия № 3», 2 «В» класс) за работу «Встань на защиту Родины» и Диана Ищенко (гимназия № 3», 2 «В» класс) за плакат «Нет – войне, мир – детям». III место присуждено Максиму Зуеву (гимназия № 5», 3 «В» класс) - плакат «… а превратились в белых журавлей» и Илье Мурзагалиеву (лицей № 3 им. А.С. Пушкина», 1 «Г» класс) - «Я помню. Я горжусь».

В номинации «Сочиняем листовку» I место заняла коллективная работа «Наследники Победы», подготовленная учениками 1 «Г» класса лицея № 3 им. А.С. Пушкина. II место заняла работа «Боевой листок» Миланы Петрищевой из 2 «В» класса школы № 10. III место жюри присудило Ульяне Шлыковой из 4 «З» класса школы № 1 (г. Энгельс) за работу «Вместе на мирной земле».

В номинации «Экспонат рассказывает» I место присуждено Илье Ирхину (лицей № 3 им. А.С. Пушкина, 1 «Г» класс) за видеоролик «В небе ночные ведьмы». Второе и третье место в этой номинации было решено не присуждать.

Победителей конкурса ждут дипломы и ценные призы. Получить их можно в Саратовском областном музее краеведения (ул. Лермонтова, 34) в любой день, кроме понедельника.

Все работы, которые поступили на конкурс, представлены на выставке, которая будет работать весь сентябрь.
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