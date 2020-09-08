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Эксперты MUIV.LAB выберут 10 стартапов для участия в акселерационной программе

Новости
Эксперты MUIV.LAB выберут 10 стартапов для участия в акселерационной программе

Бизнес-акселератор MUIV.LAB объявил о начале набора участников в Акселерационную программу с 26 августа.

Акселератор проводится Московским университетом им. Витте и его партнерами: ВМК МГУ, Федеральным исследовательским центром «Информатика и управление» Российской Академии наук и Startech.vc, компанией «Акселератор Возможностей».

Для участия в акселерационной программе приглашаются стартапы на разных стадиях развития – это могут быть как компании с готовым продуктом, так и студенческие проекты. Эксперты выберут 10 наиболее перспективных стартапов в сфере FinTech, EdTech и искусственного интеллекта. В рамках акселерационной программы участники смогут очно общаться с инвесторами, менторами и другими компаниями, каждому отобранному проекту обещан индивидуальный подход – вся работа будет вестись по модели венчурного бюро.

Проекты-участники смогут получить на развитие до 3 млн рублей и шанс совместно с партнерами акселерационной программы запустить пилот. Возможно также финансирование стартапов со стороны инвестиционных венчурных фондов, представителей крупных компаний и бизнес-ангелов.