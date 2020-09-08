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Новое жильё в Саратовской области получили тринадцать детей-сирот

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В министерстве строительства и ЖКХ области распределили 13 квартир для детей-сирот: в Новоузенске (четыре квартиры), Энгельсе (три квартиры), Балашове и Ртищеве (по две квартиры), а также в рабочем поселке Степное (две квартиры).

На данный момент на жилищном учете в министерстве состоит 6887 сирот, у 5113 из них возникло право на получение квартир.

«Мы непрерывно ведем работу для обеспечения жильем всех категорий граждан, в том числе детей-сирот. В этом году планируем предоставить жилье 578 детям-сиротам. На эти цели выделено 734,2 млн рублей. Из них министерству строительства и ЖКХ области на приобретение жилья предусмотрено 497,2 млн рублей. Уже заключены контракты на 345,4 млн рублей на 425 квартиры (69% от общего количества запланированных на этот год контрактов). До декабря 2020 года планируем заключить еще 153 контракта, - отметил спикер. - С начала года 221 человек получил жилые помещения в Саратове, Энгельсе, Саратовском районе, в городах Балашове, Ртищеве, Красноармейске, Ершове, Новоузенске, Пугачеве, Красном Куте, Петровске и в поселке Степное и другие», – рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ области Олег Марчук.

В соответствии с законодательством участники жеребьевки осматривают квартиры в течение десяти дней. Если они дают согласие, с ними заключается договор найма специализированного жилого помещения на пять лет. Тем, кому нет полных 23 лет на момент заключения договора найма спецжилфонда, положена еще одна мера поддержки (средства на обустройство) 20 тысяч рублей. Ее предоставляют в министерстве труда и социальной защиты.
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