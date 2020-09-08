Увеличены субвенции региону на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников

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Данная сумма будет выделена из нераспределённого резерва средств федерального бюджета, предусмотренного в 2020 году на обеспечение льготников бесплатными лекарствами, лечебным питанием и медицинскими изделиями.Такая социальная услуга предоставляется инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, чернобыльцам.Саратовская область получит ещё более 9 млн рублей. В региональном бюджете на текущей год на эти цели предусмотрено 330 млн рублей.