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Увеличены субвенции региону на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников

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На бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для граждан льготных категорий регионам будет направлено дополнительно свыше 988 млн рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Данная сумма будет выделена из нераспределённого резерва средств федерального бюджета, предусмотренного в 2020 году на обеспечение льготников бесплатными лекарствами, лечебным питанием и медицинскими изделиями.

Такая социальная услуга предоставляется инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, чернобыльцам.

Саратовская область получит ещё более 9 млн рублей. В региональном бюджете на текущей год на эти цели предусмотрено 330 млн рублей.
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