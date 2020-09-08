Новый авиаперевозчик открывает рейсы из аэропорта «Гагарин» в Екатеринбург

просмотров: 161

С 15 сентября авиакомпания Red Wings впервые начнет выполнять регулярные рейсы из «Гагарина» в аэропорт Кольцово.В «столицу Урала» полеты запланированы трижды в неделю - по вторникам, четвергам и субботам на самолетах «Сухой Суперджет-100» (RRJ-95LR-100), рассчитанного на 100 посадочных мест. Вылет из Саратова в 16:55 местного времени. Вылететь из Екатеринбурга в Саратов можно будет в эти же дни в 14:50 по местному времени. Продажи билетов уже открыты.Добавим, авиакомпания Red Wings была основана в 1999 году, базируется в московском аэропорту Домодедово. Компания выполняет полеты по более чем 160 регулярным и чартерным маршрутам. В настоящий момент ее парк состоит из 18 воздушных судов.Более подробную информацию о расписании рейсов можно уточнить на официальном сайте аэропорта «Гагарин» в разделе «Сезонное расписание», узнать цены и забронировать билеты без дополнительных комиссий – на сайте авиакомпании flyredwings.com.