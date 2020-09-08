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Новый авиаперевозчик открывает рейсы из аэропорта «Гагарин» в Екатеринбург

Новости


В международном аэропорту «Гагарин» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») на маршрут Саратов-Екатеринбург заходит новый авиаперевозчик.

С 15 сентября авиакомпания Red Wings впервые начнет выполнять регулярные рейсы из «Гагарина» в аэропорт Кольцово.

В «столицу Урала» полеты запланированы трижды в неделю - по вторникам, четвергам и субботам на самолетах «Сухой Суперджет-100» (RRJ-95LR-100), рассчитанного на 100 посадочных мест. Вылет из Саратова в 16:55 местного времени. Вылететь из Екатеринбурга в Саратов можно будет в эти же дни в 14:50 по местному времени. Продажи билетов уже открыты.

Добавим, авиакомпания Red Wings была основана в 1999 году, базируется в московском аэропорту Домодедово. Компания выполняет полеты по более чем 160 регулярным и чартерным маршрутам. В настоящий момент ее парк состоит из 18 воздушных судов.

Более подробную информацию о расписании рейсов можно уточнить на официальном сайте аэропорта «Гагарин» в разделе «Сезонное расписание», узнать цены и забронировать билеты без дополнительных комиссий – на сайте авиакомпании flyredwings.com.
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