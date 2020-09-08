"Укек" вошёл в топ-100 проектов Фонда президентских грантов
Фонд президентских грантов подвел итоги публичной оценки результатов проектов, реализованных в 2018 году.
В оценке участвовали эксперты фонда, представители Общественной палаты Российской Федерации, региональных органов власти и общественных палат. 21 тысячу оценок и больше 4 тысяч комментариев получили 3,5 тысячи проектов. На этой основе были определены претенденты в топ-100 лучших практик 2018 года.
Единственным проектом от Саратовской области, вошедшим в ТОП-100, стал «Укек. Погружение в прошлое». Отметим, что высокой экспертной оценки проект «Укек» удостаивается второй год подряд.
Результаты проектов и проведенной оценки опубликованы в открытом доступе на портале оценка.гранты.рф.