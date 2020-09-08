Студент из Саратова выиграл грант на дальневосточном форуме «ОстроVа-2020»

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В Год памяти и славы Слет «ОстроVа» стал важной площадкой для реализации востребованных образовательных, просветительских, военно-патриотических проектов, объединил вокруг своих задач и целей около 1000 энергичных, неравнодушных юношей и девушек из 77 регионов страны, стремящихся внести свой вклад в социально-экономическое развитие Сахалина и Курильских островов, сбережение исторической памяти о ключевых событиях Второй мировой войны, проходивших на Дальнем Востоке.Главным мероприятием Слёта стал Форум «ОстроVа», который проходил по шести трекам: «ОстроVа Мира», «ОстроVа Победы», «ОстроVа Впечатлений», «ОстроVа Медиа», «ОстроVа Перемен», «ОстроVа Будущего».В Форуме принял участие студент Поволжского института управления РАНХиГС Вадим Воронин. Он представил проект «Межрегиональный просветительский конкурс по молодежному благоустройству «Город, открытый тобой». По результатам конкурса на получение грантов от Росмолодежи, проходившего в рамках Форума, Вадим получил поддержку на реализацию проекта в размере 1 200 000 рублей.Конкурс «Город, открытый тобой» будет построен на архитектуре собственной платформы «Место встречи». На этапе создания находится автономная некоммерческая организация молодёжного содействия реализации национальных проектов «Экосистема ЗЕТ». На базе АНО «Экосистема ЗЕТ» будут проведены 15 онлайн-конкурсов в различных регионах для школьников, студентов и общественников, ассессменты со специалистами по местному самоуправлению, краудсорсингу и урбанистики в очно-заочном формате. По итогам конкурса у каждого участника будет личный профиль с результатами тестов, деловых игр, проектов благоустройства территорий для молодежи, стажировками.Участники, показавшие лучшую динамику обучения, вовлечения и активации, обменяют рейтинг на полезный набор дипломанта конкурса. А летом 2021 года планируется проведение шоурума лучших решений для организации качественной городской среды для молодёжи.«Я рад, что мою инициативу поддержала Росмолодежь, команда «Экосистемы ЗЕТ», родной Поволжский институт управления и ведущие институты развития, - поделился студент ПИУ РАНХиГС, руководитель проекта Вадим Воронин. - Впереди много интересной работы — приглашаю желающих присоединиться к проекту и набраться уникального опыта взаимодействия с молодёжью, регионами, партнёрам и органами власти».С победой Вадима Воронина общая сумма грантов, полученных студентами ПИУ РАНХиГС в течение летней форумной кампании, составляет более 3 000 000 рублей.Всероссийский молодежный патриотический слет «ОстроVа-2020» был инициирован год назад Президентом России Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме.