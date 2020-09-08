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На Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды от Саратовской области победили пять проектов

Новости


Федеральная комиссия IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях выбрала победителей.

От Саратовской области призерами стали пять городов: Калининск (в номинации «малые города с численностью населения до 20 тысяч человек»), Красноармейск, Маркс, Петровск (в номинации «малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек») и Балашов (в номинации «Малые города с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек»). На создание комфортной городской среды в этих населенных пунктах Саратовская область получит 340 млн рублей.

Как рассказал председатель федеральной комиссии, заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, на участие в четвертом конкурсе было подано более 300 заявок из 76 субъектов. Из них победителями стали 160 проектов. В 2021-2022 годах более 60 регионов получат субсидии из федерального бюджета на реализацию конкурсных объектов.

«Из семи проектов, которые были направлены от региона для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды победили пять. Такой результат у Саратовской области впервые за всю историю конкурса. Регион вошел в число субъектов с наибольшим количеством проектов. Мы приложим все усилия для того, чтобы их реализовать», - отметил министр строительства и ЖКХ область Павел Мигачёв.
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