ГК "СГАУ-Саратов" в первых трёх матчах победил соперников

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Для "СГАУ-Саратов" Суперлига Париматч стартовала 28 августа гостевым матчем в Волгограде против местного "Каустика"."Волжское дерби", как его давно окрестили любители гандбола по всей России, завершилось победой нашей команды в очень непростом матче со счётом 22-25.Буквально через несколько дней, а именно 2 сентября, состоялась первая домашняя встреча в новом сезоне. После полугодового вынужденного перерыва саратовский зритель наконец-таки получил возможность увидеть любимую команду в родных стенах и поддержать её. В гости в ФОК Юбилейный пожаловала команда из Таганрога "Донские казаки-ЮФУ".В первом домашнем матче, как и положено, "СГАУ-Саратов" не ощутил особых проблем и, по мнению многих экспертов, что называется "на классе" разобрался с соперником. Как итог, уверенная победа наших парней со счётом 38-30!Нас ждал тяжёлый выездной матч в жемчужине Нижнего Поволжья. Местная "Динамо Астрахань" несколько дней назад обыграла в гостях краснодарский "СКИФ" и готовилась принять Наш клуб, что называется, во всеоружии.Этот матч, вероятно, стал самым непростым из всех предыдущих!Весь первый тайм приходилось выкладываться на 100%, чтобы сохранить на выходе минимальных перевес в счёте (13-14 после первой половины). Во втором тайме за счёт самоотверженной игры каждого из Наших парней соперник ни разу не вышел вперёд по счёту!Финальный свисток арбитра фиксирует итоговый счёт 25-28.Таким образом, ГК "СГАУ-Саратов" в первых трёх матчах одерживает 3 победы, набирая максимальные 6 очков в копилку команды и разделяя первую строчку в турнирной таблице Суперлиги Париматч с гандбольным клубом из Санкт-Петербурга "Университет Лесгафта-Нева".