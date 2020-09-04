НКО Приволжья получат более 309 млн рублей по итогам специального конкурса президентских грантов

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Лучшие проекты определены на заседании Координационного комитета, которое в режиме видеоконференции провел первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Победителями конкурса стали 900 организаций, которые получат 2 млрд рублей.Конкурс для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции стартовал 16 июня 2020 года по указанию Президента России Владимира Путина.В этот раз некоммерческие организации представили 3,8 тыс. проектов со всей страны.К участию в конкурсе допущены 836 заявок НКО, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа (21,6% от общего количества заявок). Победителями признаны 193 проекта (21,4% от общего количества победителей).Наибольшее количество победивших НКО – в Самарской области (35 проектов, 68,2 млн руб.), Республике Башкортостан (29 проектов, 36,6 млн руб.) и Пермском крае (19 проектов, 34,2 млн руб.). НКО Приволжья получат на развитие 309,7 млн руб. (15,4% от общей суммы финансирования).Реализация поддержанных социальных проектов начнется уже 1 сентября 2020 года.