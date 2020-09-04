НКО Приволжья получат более 309 млн рублей по итогам специального конкурса президентских грантов
Фонд президентских грантов подвел итоги третьего специального конкурса по распределению грантов Главы государства.
Лучшие проекты определены на заседании Координационного комитета, которое в режиме видеоконференции провел первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Победителями конкурса стали 900 организаций, которые получат 2 млрд рублей.
Конкурс для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции стартовал 16 июня 2020 года по указанию Президента России Владимира Путина.
В этот раз некоммерческие организации представили 3,8 тыс. проектов со всей страны.
К участию в конкурсе допущены 836 заявок НКО, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа (21,6% от общего количества заявок). Победителями признаны 193 проекта (21,4% от общего количества победителей).
Наибольшее количество победивших НКО – в Самарской области (35 проектов, 68,2 млн руб.), Республике Башкортостан (29 проектов, 36,6 млн руб.) и Пермском крае (19 проектов, 34,2 млн руб.). НКО Приволжья получат на развитие 309,7 млн руб. (15,4% от общей суммы финансирования).
Реализация поддержанных социальных проектов начнется уже 1 сентября 2020 года.