Татьяна Гаранина проинспектировала место проведения IV Всероссийского фестиваля «Театральное Прихоперье»

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На встрече присутствовали: заместитель главы по социальным вопросам Олег Дубовенко, и.о. начальника отдела культуры района Павел Маштаков, худрук театра Заслуженный артист РФ Владимир Попов и директор театра Татьяна Чучкова.Открытие IV всероссийского фестиваля "Театральное Прихоперье" запланировано на 12 сентября. Откроют его Евгений Миронов, Юрий Башмет и камерный оркестр «Солисты Москвы». Все фестивальные мероприятия пройдут с учётом ограничительных мер.Также министр обсудила с руководством управления культуры вопрос передачи детских школ искусств на региональный уровень.