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Татьяна Гаранина проинспектировала место проведения IV Всероссийского фестиваля «Театральное Прихоперье»

Новости


Вчера состоялась встреча министра культуры Саратовской области Татьяны Гараниной с главой Балашовского муниципального района Павлом Петраковым по поводу проведения IV Всероссийского фестиваля «Театральное Прихоперье» .
Министр осмотрела территорию Театрального и проверила готовность драматическоого театра к началу нового творческого сезона.

На встрече присутствовали: заместитель главы по социальным вопросам Олег Дубовенко, и.о. начальника отдела культуры района Павел Маштаков, худрук театра Заслуженный артист РФ Владимир Попов и директор театра Татьяна Чучкова.

Открытие IV всероссийского фестиваля "Театральное Прихоперье" запланировано на 12 сентября. Откроют его Евгений Миронов, Юрий Башмет и камерный оркестр «Солисты Москвы». Все фестивальные мероприятия пройдут с учётом ограничительных мер.

Также министр обсудила с руководством управления культуры вопрос передачи детских школ искусств на региональный уровень.
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