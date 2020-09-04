Татьяна Гаранина проинспектировала место проведения IV Всероссийского фестиваля «Театральное Прихоперье»
Вчера состоялась встреча министра культуры Саратовской области Татьяны Гараниной с главой Балашовского муниципального района Павлом Петраковым по поводу проведения IV Всероссийского фестиваля «Театральное Прихоперье» .
Министр осмотрела территорию Театрального и проверила готовность драматическоого театра к началу нового творческого сезона.
На встрече присутствовали: заместитель главы по социальным вопросам Олег Дубовенко, и.о. начальника отдела культуры района Павел Маштаков, худрук театра Заслуженный артист РФ Владимир Попов и директор театра Татьяна Чучкова.
Открытие IV всероссийского фестиваля "Театральное Прихоперье" запланировано на 12 сентября. Откроют его Евгений Миронов, Юрий Башмет и камерный оркестр «Солисты Москвы». Все фестивальные мероприятия пройдут с учётом ограничительных мер.
Также министр обсудила с руководством управления культуры вопрос передачи детских школ искусств на региональный уровень.