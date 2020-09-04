Около двадцати «Кинозарисовок #сидимдома» пройдет в финал «Киновертикали»
Из 36 конкурсных работ номинации «Кинозарисовки #сидимдома» членам отборочной комиссии фестиваля-конкурса «Киновертикаль 2020» самыми позитивными и юмористичными показались фильмы юных авторов из г. Санкт-Петербург и Озинского района Саратовской области.
Юных петербуржцев – участников творческой группы студии мультипликации «МультЧайка» – на создание фильма вдохновил детский поэт Борис Заходер. Ребята вместе с родителями сделали театральную постановку его стихотворения «Буква Я».
Юные киноавторы из п. Озинки Саратовской области показали в своем фильме лучшие стороны жизни в деревне во время самоизоляции. Карантин дал возможность автору фильма наблюдать за жизнью птичьего двора и создать настоящую киноисторию о гусёнке, который «воспитывался» среди утят.
По решению отборочной комиссии в финал конкурса пройдет около 20 работ, представленных в номинации «Кинозарисовки #сидимдома».