Около двадцати «Кинозарисовок #сидимдома» пройдет в финал «Киновертикали»

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Юных петербуржцев – участников творческой группы студии мультипликации «МультЧайка» – на создание фильма вдохновил детский поэт Борис Заходер. Ребята вместе с родителями сделали театральную постановку его стихотворения «Буква Я».Юные киноавторы из п. Озинки Саратовской области показали в своем фильме лучшие стороны жизни в деревне во время самоизоляции. Карантин дал возможность автору фильма наблюдать за жизнью птичьего двора и создать настоящую киноисторию о гусёнке, который «воспитывался» среди утят.По решению отборочной комиссии в финал конкурса пройдет около 20 работ, представленных в номинации «Кинозарисовки #сидимдома».