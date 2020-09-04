Нацпроект «Культура»: В Ивантеевке отремонтировали два дома культуры

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Оба здания были построены в 60-х годах, ни в одном из них капитальный ремонт за это время не проводился.Глава администрации Ивантеевского района Василий Басов рассказал, что в зданиях ДК заменили кровлю, электропроводку, отопительную систему, обновили кабинеты, танцевальные и актовые залы, провели все необходимые ремонтные работы. В рамках нацпроекта ДК в Ивановке получил порядка восьми с половиной рублей, восстановление ДК в Николаевске обошлось примерно в 10 миллионов 600 тысяч рублей.- Благодаря национальному проекту, у жителей сел появились обновлённые дома культуры, - прокомментировала министр культуры Татьяна Гаранина. - И это очень важный момент. Это центры притяжения населения, где люди отдыхают, проводят досуг, занимаются творчеством. Здесь работают детские студии, репетируют вокальные и танцевальные ансамбли. И теперь артисты выйдут на новые сцены. Повышая качество и создавая людям комфортные условия, мы мотивируем их к новым достижениям в культурной сфере, развитию и продвижению.