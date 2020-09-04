4 сентября 2020 ПЯТНИЦА
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Мобильный «Кванториум» продолжает свой первый образовательный цикл
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Мобильный «Кванториум» продолжает свой первый образовательный цикл

Новости


С 1 сентября текущего года начал свою работу детский технопарк «Кванториум», который является структурным подразделением СОИРО и действует в рамках реализации национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Обучающиеся 5-11 классов лицея р.п. Степное в течение двух недель изучат образовательные программы по виртуальной и дополненной реальности и информационным технологиям, по промышленной робототехнике и промышленному дизайну, научатся управлять квадрокоптером и получат знания по аэрофотосъемке и геоинформационным технологиям, смогут освоить печать на 3D-принтере и лазерном гравере.

Всего в течение года мобильный «Кванториум» будет работать в шести районах Саратовской области: Воскресенском, Лысогорском, Марксовском, Новобурасском, Советском и Татищевском. Более 1000 детей пройдут обучение в мобильном технопарке в рамках реализации дополнительных образовательных программ и уроков «Технологии», свыше 3000 детей будут вовлечены в массовые мероприятия и мастер-классы, которые будут организовывать педагоги-наставники.
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