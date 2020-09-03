Совет муниципального образования Красный Текстильщик направил в адрес Саратова решение о объединении с областным центром

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По информации пресс-службы городской администрации, сегодня, 3 сентября, в адрес главы Саратова Михаила Исаева, а также глав Саратовского района, Александровского и Багаевского муниципальных образований направлено решение Совета муниципального образования Красный Текстильщик, в котором говорится об инициировании процедуры преобразования вышеназванных территорий путем объединения с областным центром.Совет муниципального образования Красный Текстильщик предлагает представительным органам всех 5 МО провести публичные слушания по данному вопросу и принять решение о согласии на преобразование.В свою очередь, данное обращение будет направлено председателю Саратовской городской Думы для рассмотрения депутатами.Публичные слушания в Красном Текстильщике состоятся 11 октября 2020 года.