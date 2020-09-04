Саратовский филиал «Т Плюс» повышает технологичность работы теплосетей

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Проекты по техническому перевооружению тепломагистралей выполняются на улицах 2-я Садовая, Соколовая, Кузнечная, Зарубина, Васильковская регионального центра, на ул. Свердлова в Балакове, а также на улице Одесская в г. Энгельсе. Кроме этого, в рамках концессионного соглашения работы ведутся и на внутриквартальных сетях Саратова.Срок службы новых трубопроводов составляет порядка 30 лет. Однако Саратовский филиал «Т Плюс» уже сегодня закладывает технологическую базу под повышение качества обслуживания инфраструктуры и оперативности реагирования на возможные нештатные ситуации. Новые трубопроводы, которые используют энергетики, оснащены изоляцией из пенополиуретана и системой оперативного диспетчерского контроля (ОДК), которая повышает технологичность эксплуатации сетей.Применяемая Саратовским филиалом «Т Плюс» система ОДК представляет собой способ удаленного мониторинга состояния трубопроводов и сигнализирования о возможных проблемах в их эксплуатации. Принцип ее действия основан на контроле состояния теплоизоляционного слоя трубы и обнаружения в нём участков с повышенной влажностью.По всей длине новых трубопроводов распределены специальные датчики. Когда уровень влажности теплоизоляции увеличивается, датчик посылает сигнал на пульт диспетчера и указывает место происшествия. При этом точность локализации может достигать 1% от длины участка трубы.Организация системы оперативного диспетчерского контроля будет способствовать снижению эксплуатационных затрат и повышению оперативности обнаружения мест потенциальных повреждений. Кроме того, она позволит энергетикам определять места повреждений трубопроводов без нарушения режима их работ.