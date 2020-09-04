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Калининский историко – краеведческий музей принял участие в акции «Пазл мира»

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В рамках всероссийской акции «Пазл мира», приуроченной ко Дню окончания Второй мировой войны, Калининский историко – краеведческий музей опубликовал на своей странице в социальной сети «Одноклассники» рассказ о Варфаламее Анисимовиче Тупикове - участнике войны с Японией:

«В 1941-м Варфаламею Анисимовичу было 19 лет. В первые дни войны он был вызван в сельский совет с. Таловка и оттуда, вместе с другими молодыми односельчанами, отправлен рыть окопы в с. Атаевка Лысогорского района. Узнав, что Варфаламей Анисимович хорошо орудует топором, его направили строить землянки. Работали почти до самого Нового года. Домой добрались пешком. А через три дня пришла повестка. На фронт был призван Баландинским РВК. Из Саратова направлен в кавалерийскую часть в Самарканд. Участвовал в боях под Харьковом. В одном из боев был ранен в плечо и ногу, но, несмотря на тяжелое ранение, дошел до деревни, где ему была оказана медицинская помощь. Варфаламею Анисимовичу дали справку для лечения в госпитале и уже на лошадях, вместе с другими ранеными бойцами, отправили в Харьков. Буквально через два дня, после прибытия в госпиталь, Харьков начали бомбить. Всем раненым, кто мог передвигаться, выдали справки о том, что они нуждаются в лечении. Так Варфаламей Анисимович оказался одним из немногих, кто на перекладных, с боями, добрался до г. Балашова. Здесь он получил направление на лечение в Баландинский госпиталь №3288, где полгода находился на лечении. После выписки Варфаламея Анисимовича направили под село Ахтуба Баландинского района, где был развернут лагерь для подготовки на фронт выздоравливающих солдат. И опять - кавалерийская часть. Командировка в Монголию. Здесь Варфаламей Анисимович вступил в ВКП(б). Весть о Победе сержант Тупиков встретил уже по дороге на Дальний Восток – недалеко от Хабаровска. Воевал с Японией. По окончанию войны Варфаламею Анисимовичу выдали удостоверение о награждении медалью «За победу над Японией», которое он бережно хранит. В 1946 году Варфаламей Анисимович вернулся с войны в родное село, где живет и сейчас».

Акция проходит в социальных сетях под хештегами #ДВПобеда, #ДальневосточнаяПобеда, #УрокиВтороймировой. В ней также принимают участие учреждения культуры и образования муниципальных районов области. В частности, к участию в акции присоединились сотрудники МУ "Социально- культурное объединение" Новобурасского района, опубликовав пост, посвященный Дню окончания Второй мировой войны и, прикрепив, фотопазл с фотографиями об участии в акциях, посвященных памятной дате.
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