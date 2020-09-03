Завершен ремонт Дома культуры в селе Поповка Саратовского района

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Решение отремонтировать ДК было принято местными жителями на общем собрании.Отремонтирован фасад здания, крыльцо, сцена, произведена замена окон и дверей.Общая сумма реализации проекта составила 900 тысяч рублей, из которых 783 тысячи рублей – субсидия из областного бюджета, 90 тысяч рублей было выделено из местного бюджета, 27 тысяч рублей вложили местные жители в виде добровольных пожертвований.Кроме того, продолжаются работы по ремонту Дома культуры в селе Сосновка Саратовского района. Работы планируется завершить до конца сентября текущего года.