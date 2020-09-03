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В Саратовском областном музее краеведения открылась экспресс-выставка, посвящённая окончанию Второй мировой войны

Новости


В Саратовском областном музее краеведения открылась экспресс-выставка, посвящённая окончанию Второй мировой войны.

Она завершает цикл «Мы волю народа исполнили свято», подготовленный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На выставке экспонируются материалы наших земляков – участников военных событий на Дальне Востоке.

Представлена фотография нашего земляка – уроженца Озинского района генерала армии И.И. Масленникова. Будучи заместителем главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке, он еще задолго до начала войны с Японией вместе с маршалом Советского Союза А.М. Василевским принимал непосредственное участие в разработке плана операций по разгрому империалистической Японии. Обладая военным опытом, глубокими знаниями оперативного искусства и организаторскими способностями, генерал Масленников внес ряд ценных предложений в план разгрома Квантунской армии. Во время боевых действий он находился на решающих направлениях, оказывая практическую помощь командованию фронтов и армий. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 8 сентября 1945 года за личное мужество и умелое руководство.

Уроженец города Петровска Саратовской области подполковник ветеринарной службы Н.А. Александров в составе 1-го Дальневосточного фронта участвовал в военных действиях на территории Маньчжурии. В 1946 году он был одним из экспертов от СССР по обвинению Японии в применении бактериологического оружия. Экспонируются послужной лист Н.А. Александрова, а также благодарность Главнокомандующего и удостоверение к медали «За победу над Японией».

Выпускница саратовского медицинского института, кандидат биологических наук О.И. Пономарева во время войны с Японией была капитаном медицинской службы, микробиологом 88-го эпидотряда 53-й армии Восточно-Сибирского военного округа и привлекалась расследованием преступлений, связанных с использованием бактериологического оружия. Представлены ее фотография и медаль «За победу над Японией».

Особое место занимают снимки нашего земляка, фронтового кинооператора Д.М. Ибрагимова, сделанные в Харбине. Многие кадры, снятые им на Дальнем Востоке, вошли в полнометражный документальный фильм 1945 года «Разгром милитаристской Японии». 2 сентября 1945 года он запечатлел подписание акта о капитуляции Японии.

Экспонируется снимок фотокорреспондента ТАСС Е.А. Халдея, запечатлевший водружение военно-морского флага СССР над Порт-Артуром, а также открытки, посвящённые победе над Японией.
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