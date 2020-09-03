3 сентября 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
19:43 | 03 сентября
Совет муниципального образования Красный Текстильщик направил в адрес Саратова решение о объединении с областным центром
16:16 | 03 сентября
Завершен ремонт Дома культуры в селе Поповка Саратовского района
15:23 | 03 сентября
В Саратовском областном музее краеведения открылась экспресс-выставка, посвящённая окончанию Второй мировой войны
14:39 | 03 сентября
Саратовцы приняли участие в открытии международного форума «Евразия Global»
13:48 | 03 сентября
Снгодня пройдет акция «Капля жизни»
13:00 | 03 сентября
Муаровые ленты напомнят жителям области о дате окончания Второй мировой войны и вкладе СССР в победу над фашизмом
12:05 | 03 сентября
Погрузка на Приволжской железной дороге выросла на 1,6% в августе
10:56 | 03 сентября
Областная универсальная научная библиотека присоединилась к акциям ко Дню окончания Второй мировой войны
10:09 | 03 сентября
Областная детская библиотека имени А. С. Пушкина приняла участие во Всероссийском забеге "Бегущая книга - 2020"
09:14 | 03 сентября
В Саратовской области завершился международный конкурс «Мастера артиллерийского огня - 2020»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Саратовцы приняли участие в открытии международного форума «Евразия Global»

Новости


2 сентября в Оренбурге прошла торжественная церемония открытия V Международного молодежного форума «Евразия Global».

В этом году форум проходит в 5-й раз и проводится под эгидой ЮНЕСКО. Участие в мероприятии принимают 500 человек из 50 стран мира и более 80 регионов России. Участие также примут 200 волонтеров и 170 экспертов и гостей. От Саратовской области оргкомитет форума отобрал 8 человек.

«Это первое открытое мероприятие, после длительной самоизоляции. Организаторы предусмотрели все риски, поэтому каждый участник чувствует себя в безопасности. Сегодня только первый день, но мы уже ощутили всю серьезность программы: нетворкинги, лекции, воркшопы – все для того, чтобы мы смогли за короткое время получить как можно больше знаний», - прокомментировала участница региональной делегации Анна Протасова.

Отличительная особенность форума в этом году — он пройдет в двух форматах: онлайн и офлайн. На онлайн-площадках участие примут более 850 человек. Преимущественно это иностранные представители. Для них будут доступны все возможности офлайна: деловая программа, трансляции медийных встреч, общение с участниками форума. Также планируется, что участники посетят Аллею Евразии, расположенную в парке Перовского, и фестиваль народов Оренбуржья. Закрытие форума пройдет на базе регионального молодежного центра «Авангард».
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код