Саратовцы приняли участие в открытии международного форума «Евразия Global»

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В этом году форум проходит в 5-й раз и проводится под эгидой ЮНЕСКО. Участие в мероприятии принимают 500 человек из 50 стран мира и более 80 регионов России. Участие также примут 200 волонтеров и 170 экспертов и гостей. От Саратовской области оргкомитет форума отобрал 8 человек.«Это первое открытое мероприятие, после длительной самоизоляции. Организаторы предусмотрели все риски, поэтому каждый участник чувствует себя в безопасности. Сегодня только первый день, но мы уже ощутили всю серьезность программы: нетворкинги, лекции, воркшопы – все для того, чтобы мы смогли за короткое время получить как можно больше знаний», - прокомментировала участница региональной делегации Анна Протасова.Отличительная особенность форума в этом году — он пройдет в двух форматах: онлайн и офлайн. На онлайн-площадках участие примут более 850 человек. Преимущественно это иностранные представители. Для них будут доступны все возможности офлайна: деловая программа, трансляции медийных встреч, общение с участниками форума. Также планируется, что участники посетят Аллею Евразии, расположенную в парке Перовского, и фестиваль народов Оренбуржья. Закрытие форума пройдет на базе регионального молодежного центра «Авангард».