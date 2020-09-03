Снгодня пройдет акция «Капля жизни»

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Планируется, что в рамках акции собравшиеся почтят минутой молчания жертв террористических актов, а затем «напоят» из чаши с водой цветы, которые растут рядом с мемориалом памяти.Те, кто не сможет участвовать в мероприятии, могут присоединить к акции через социальные сети. Для этого необходимо «напоить» цветы дома, а затем выложить фотографии с хэштегом #капляжизни и тегом населенного пункта.