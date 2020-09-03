3 сентября 2020 ЧЕТВЕРГ
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Совет муниципального образования Красный Текстильщик направил в адрес Саратова решение о объединении с областным центром
16:16 | 03 сентября
Завершен ремонт Дома культуры в селе Поповка Саратовского района
15:23 | 03 сентября
В Саратовском областном музее краеведения открылась экспресс-выставка, посвящённая окончанию Второй мировой войны
14:39 | 03 сентября
Саратовцы приняли участие в открытии международного форума «Евразия Global»
13:48 | 03 сентября
Снгодня пройдет акция «Капля жизни»
13:00 | 03 сентября
Муаровые ленты напомнят жителям области о дате окончания Второй мировой войны и вкладе СССР в победу над фашизмом
12:05 | 03 сентября
Погрузка на Приволжской железной дороге выросла на 1,6% в августе
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В Саратовской области завершился международный конкурс «Мастера артиллерийского огня - 2020»
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Муаровые ленты напомнят жителям области о дате окончания Второй мировой войны и вкладе СССР в победу над фашизмом

Новости


3 сентября, в день окончания Второй мировой войны, в Саратове пройдет акция «Дальневосточная Победа». «Волонтеры Победы» раздадут желто-бело-красные ленты в цветах медали СССР «За победу над Японией», а также информационные материалы с описанием роли советских войск в победе над фашистской агрессией.

Мероприятие проводится в рамках празднования 75-летия окончания Второй мировой войны и мероприятий Года памяти и славы 2020. В этот день окончательно завершилась Вторая мировая война: на борту американского линкора «Миссури» в водах Токийского залива министр иностранных дел Японии Мамору Сигемицу и начальник генерального штаба генерал Йосидзиро Умедзу подписали «Акт о безоговорочной капитуляции Японии».

В Год памяти и славы акция «Дальневосточная Победа» пройдет по всей стране, как напоминание о феноменальном по масштабам и срокам разгроме войск милитаристской Японии и победном завершении Второй мировой войны.

Указом президента России Владимира Путина 2020 год объявлен в стране Годом памяти и славы. Всего в течение года запланировано более 180 ключевых мероприятий. Это дань уважения и благодарности тем людям, которые пожертвовали своей жизнью ради нашей мирной жизни: в 2020 году мы вспоминаем наших героев-бойцов, ветеранов, и тех, кто трудился в тылу, помогая приблизить Победу.
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