Муаровые ленты напомнят жителям области о дате окончания Второй мировой войны и вкладе СССР в победу над фашизмом

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Мероприятие проводится в рамках празднования 75-летия окончания Второй мировой войны и мероприятий Года памяти и славы 2020. В этот день окончательно завершилась Вторая мировая война: на борту американского линкора «Миссури» в водах Токийского залива министр иностранных дел Японии Мамору Сигемицу и начальник генерального штаба генерал Йосидзиро Умедзу подписали «Акт о безоговорочной капитуляции Японии».В Год памяти и славы акция «Дальневосточная Победа» пройдет по всей стране, как напоминание о феноменальном по масштабам и срокам разгроме войск милитаристской Японии и победном завершении Второй мировой войны.Указом президента России Владимира Путина 2020 год объявлен в стране Годом памяти и славы. Всего в течение года запланировано более 180 ключевых мероприятий. Это дань уважения и благодарности тем людям, которые пожертвовали своей жизнью ради нашей мирной жизни: в 2020 году мы вспоминаем наших героев-бойцов, ветеранов, и тех, кто трудился в тылу, помогая приблизить Победу.