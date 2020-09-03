Погрузка на Приволжской железной дороге выросла на 1,6% в августе

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Грузооборот в августе увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 1,3% и составил более 7,1 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии превысил 9,2 млрд тонно-км (+1,6%).В январе-августе погружено более 24,5 млн тонн, что на 1,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.В 2020 году на Приволжской железной дороге погружено:нефти и нефтепродуктов – 10,8 млн тонн (-1,9% к январю-августу 2019 года);химикатов и соды – 2,3 млн тонн (-14,1%);зерна – 1,9 млн тонн (+56,7%);цемента – 1,8 млн тонн (+13%);химических и минеральных удобрений – 1,6 млн тонн (+10%);чёрных металлов – 1,3 млн тонн (+5,9%);промышленного сырья и формовочных материалов – 1,3 млн тонн (-12,4%);строительных грузов – 549 тыс. тонн (-9,6%);каменного угля – 445 тыс. тонн (-61%);кокса – 256 тыс. тонн (+12%);лома чёрных металлов – 184 тыс. тонн (-1,2%).Грузооборот в январе-августе 2020 года составил более 55 млрд тарифных тонно-км (-1%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 71,6 млрд тонно-км (-1,1%).