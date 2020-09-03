Областная универсальная научная библиотека присоединилась к акциям ко Дню окончания Второй мировой войны.

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Так, в рамках всероссийской акции «Уроки Второй мировой» отдел массовой работы подготовил книжно-иллюстративную выставку «История войны – история Победы»: ко Дню окончания Второй мировой войны». Видеообзор по выставке будет доступен для просмотра на сайте, в официальных аккаунтах библиотеки «ВКонтакте» и «Инстаграм», а также на YouTube-канале.Региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина представляет мультимедийные презентации из коллекции Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина «Память о Великой Победе. Мощь русского оружия: боевые операции в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» и «Советско-японская война 1945 года».С 1 по 3 сентября в память о разгроме Квантунской армии каждый житель России сможет пройти квест «Дальневосточная Победа». Квест посвящен завершающему этапу Второй мировой войны на Дальнем Востоке в августе – сентябре 1945 года. Рекомендуемый возраст игроков – 12+. Желающие принять участие в квесте могут зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рфБлагодарность Героям можно выразить 2 и 3 сентября, приняв участие в федеральном проекте «Пазл Победы». Для этого нужно опубликовать в социальных сетях фотографии с хештегами: #ДВПобеда, #ДальневосточнаяПобеда, #УрокиВтороймировой. Все собранные материалы будут сформированы в единую историческую картину и размещены на сайте Года памяти и славы: https://год2020.рф/3 сентября пройдет акция «Цветы Памяти» – в память о тех, кто сражался на фронтах войны, на воду будут спущены живые цветы и венки из живых цветов, перевязанные красно-желто-белой лентой, ставшей символом Дальневосточной Победы.В этот же день в 16.00 состоится акция «Диктант Победы». Зарегистрироваться для участия в акции можно на официальном сайте проекта https://диктантпобеды.рф/ и в специальном приложении, которое уже доступно для смартфонов. Здесь же можно будет получить электронный диплом участника акции.