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Сергей Зюзин об объединении Саратова и Саратовского района: «От такого объединения они только выиграют»

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Обсуждение возможности и перспектив объединения Саратова и части муниципалитетов Саратовского района набирает обороты.

Свою оценку этой идеи дал министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин:

Вопрос объединения областного центра с прилегающими к нему сельскими территориями сегодня звучит как никогда актуально. И задача органов государственной власти, администраций муниципальных образований и депутатов всех уровней – объяснить жителям, что от такого объединения они только выиграют.

На данный момент прошли первые встречи с активами муниципальных образований, прозвучало много вопросов, предложений. У части жителей есть вполне понятные опасения, настороженное отношение, как ко всякому новшеству. Именно поэтому и обсуждение, и сама процедура решения пройдет с самым активным участием общественников, ветеранов, всех заинтересованных жителей. Это обязательное условие принятия решения и залог конструктивного отношения людей к изменениям. Уже сегодня жителям этих муниципальных образований предоставлены информационные материалы. Так что сейчас есть возможность внимательно изучить правовую базу и вдумчиво проработать возникающие вопросы.

Главное для жителей сел, что они при объединении не теряют возможностей, которые есть в селах – и более низкие тарифы, и надбавки к зарплате, и возможность «сельской ипотеки». В то же время поселки приобретают возможность участия в программах города и использования средств городского бюджета, и прежде всего, в программах благоустройства.
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