Областная детская библиотека имени А. С. Пушкина приняла участие во Всероссийском забеге "Бегущая книга - 2020"
Областная детская библиотека имени А. С. Пушкина приняла участие во Всероссийском забеге "Бегущая книга - 2020".
Маршрут проходил по улице М.Горького, через сквер им. Олега Табакова, по улице им. А.Н.Радищева, по Парку культуры и отдыха "Липки".
Более 100 человек ответили на вопросы викторины, посвященной Дню Знаний и Дню города Саратова, которому в этом году исполняется 430 лет. Все участники получили памятные значки, сувениры и приглашение посетить «Пушкинку».