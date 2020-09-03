Областная детская библиотека имени А. С. Пушкина приняла участие во Всероссийском забеге "Бегущая книга - 2020".

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Маршрут проходил по улице М.Горького, через сквер им. Олега Табакова, по улице им. А.Н.Радищева, по Парку культуры и отдыха "Липки".Более 100 человек ответили на вопросы викторины, посвященной Дню Знаний и Дню города Саратова, которому в этом году исполняется 430 лет. Все участники получили памятные значки, сувениры и приглашение посетить «Пушкинку».