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В Саратовской области завершился международный конкурс «Мастера артиллерийского огня - 2020»
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В Саратовской области завершился международный конкурс «Мастера артиллерийского огня - 2020»

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Сегодня на полигоне «Широкий Карамыш» в Саратовском районе состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Мастера артиллерийского огня – 2020», который является этапом Армейских Международных игр.

В соревнованиях приняли участие команды артиллеристов из 6 государств – России, Армении, Беларуси, Вьетнама, Таджикистана, Узбекистана.

В индивидуальном зачете третье место занял второй расчет команды РФ, второе место – у первого расчета команды Республики Беларусь, первое место завоевал первый расчет команды Российской Федерации.

В общекомандном зачете третье место заняла команда Республики Таджикистан. Второе место разделили команды Республики Беларусь и Республики Узбекистан, набравшие одинаковое число баллов. На первом месте – команда Российской Федерации.

От имени министра обороны РФ с успешным выступлением участников соревнований поздравил генерал-лейтенант Михаил Матвеевский: «Вы проявили массу стараний, показали настоящий воинский труд. Спасибо за ваше усердие, за волю. Слова благодарности всем офицерам, судейской коллегии, военнослужащим полигона. Победителями являетесь все вы, показавшие высокие результаты. Артиллеристы достойно представили свои страны». Михаил Матвеевский также высказал огромную благодарность Губернатору Валерию Радаеву, Правительству Саратовской области за помощь в подготовке и проведении соревнований.

Участников соревнований приветствовал Губернатор Валерий Радаев: «Ваше мастерство, отвага, верность долгу не знают границ. Поэтому – мы сегодня вместе! Саратовская область традиционно принимает у себя участников конкурса. Мы гордимся полигоном «Широкий Карамыш» - одним из лучших в стране. Гордимся своими ракетчиками, которые представляют ядерный щит России. Ваш потенциал – это сила и мощь стран. Это безопасность граждан, их уверенность в завтрашнем дне. Современная армия, готовая к выполнению любых задач, – главное условие мира, национальной безопасности. Важно, чтобы ваше оружие метко стреляло только на учениях и поражало лишь условные цели. Мирное небо, спокойствие и благополучие семей, будущее детей – наша общая ценность. И ради нее мы трудимся, служим, добиваясь успеха!»

Губернатор Валерий Радаев вручил награду лучшему командиру миномета. Им стал командир первого расчета команды РФ, старший сержант Вячеслав Емельянов. Участники состязаний прошли торжественным маршем перед трибунами, после чего состоялось выступление саратовских творческих коллективов.
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