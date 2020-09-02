Опубликовано официальное сообщение команды Фестиваля археологии и реконструкции «Укек»:

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Дорогие друзья, начнем с важного: Фестивалю быть!В 2020 году Фестиваль археологии и реконструкции «Укек» будет проводиться в условиях сложной эпидемиологической обстановки.Требования безопасности повлияли на формат, продолжительность и место проведения фестиваля.Мы понимаем, что тем, кто однажды был на Увеке, сложно представить фестиваль вне Увекского городища. Что говорить о нашей команде! Целый год мы готовились, чтобы на один день оказаться в атмосфере средневекового города Укека вместе с вами.Мы готовились, и мы обязательно осуществим задуманное с поправкой на обстоятельства, в которые нас погрузил 2020 год! Надеемся на вашу поддержку!Итак, что же вас ждет:1. Три (3) фестивальные недели!!!Фестиваль археологии и реконструкции «Укек» стартует 11 сентября 2020 года и будет открыт для гостей до 4 октября 2020 года. Следите за нашими новостями на сайте и в социальных сетях — в ближайшее время появится программа каждой фестивальной недели.2. Фестивальная площадка в центре города!Местом проведения фестиваля станет Исторический парк «Россия — Моя история» (Саратов, Шелковичная, 19, ост. «Ильинская площадь»). Будут задействованы как открытая территория парка, так и мультимедийная экспозиция.3. Насыщенная БЕСПЛАТНАЯ программа*Мы взяли лучшее от традиционного фестиваля на Увеке — любимые вами мастер-классы от реконструкторов, археологическую, историческую площадки, добавили к ним эксклюзивные экскурсии, лекции, выставки находок, сделанных на Увекском городище, фотозоны, игры, сувениры, воссоздали некоторые локации и многое другое.4. Современные технологииФишкой фестиваля 2020 года станет мобильная игра с элементами дополненной реальности «Археологический квест». Впервые гостям фестиваля будет доступно интерактивное погружение в «детективное» исследование тайн и загадок Укека. Благодаря мобильной игре средневековый Укек будет там, где вы — сыграйте за археолога, попробуйте раскрыть «дело», датированное XIII или XIV веком!5. Онлайн-программаВажно! Фестиваль будет проводиться на открытой территории Исторического парка в виде интерактивных выставок с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Вход будет осуществляться только по предварительной записи.Узнать подробности можно по телефону: (8452) 69-50-34 и на сайте https://ukekfest.ru