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В Черкасском психоневрологическом интернате проведен комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий

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В Черкасском психоневрологическом интернате (с.Колояр Вольского района) проведен весь комплекс организационных, санитарно-противоэпидемических мероприятий, - об этом доложил Губернатору Валерию Радаеву зампред Правительства - министр труда и социальной защиты Сергей Наумов.

Напомним, на координационном совете по противодействию распространению коронавирусной инфекции глава региона отметил недоработку социального блока, повлекшую закрытие ПНИ на карантин в связи с выявлением случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди персонала и проживающих.

По словам Сергея Наумова, всем заболевшим оказывается медицинская помощь. В учреждении проведена дезинфекция помещений. Весь персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами. Работа интерната осуществляется в режиме изоляции с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер защиты сотрудников и проживающих. Директор учреждения освобожден от должности.

Кроме того, сегодня со всеми руководителями учреждений, подведомственных министерству труда и социальной защиты, проведено селекторное совещание, на котором обсуждались вопросы профилактики, санитарно-противоэпидемические меры по предупреждению возникновения и распространения случаев заболевания коронавирусной инфекцией в организациях с постоянным пребыванием людей.
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