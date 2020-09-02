В Черкасском психоневрологическом интернате проведен комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий

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Напомним, на координационном совете по противодействию распространению коронавирусной инфекции глава региона отметил недоработку социального блока, повлекшую закрытие ПНИ на карантин в связи с выявлением случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди персонала и проживающих.По словам Сергея Наумова, всем заболевшим оказывается медицинская помощь. В учреждении проведена дезинфекция помещений. Весь персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами. Работа интерната осуществляется в режиме изоляции с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер защиты сотрудников и проживающих. Директор учреждения освобожден от должности.Кроме того, сегодня со всеми руководителями учреждений, подведомственных министерству труда и социальной защиты, проведено селекторное совещание, на котором обсуждались вопросы профилактики, санитарно-противоэпидемические меры по предупреждению возникновения и распространения случаев заболевания коронавирусной инфекцией в организациях с постоянным пребыванием людей.