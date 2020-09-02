Стартовал конкурс эссе «День рубля»

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Конкурс проводится Ассоциацией участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» (СПКФР) совместно с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации при поддержке Минфина России, Банка России, Российского союза промышленников и предпринимателей и Международной общественной организации «Гильдия Финансистов».В конкурсе могут принять участие обучающиеся государственных, муниципальных и частных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования Российской Федерации.Для написания эссе организаторы предлагают выбрать одну из тем: «Семейный бюджет и финансовые цели», «Осторожно – мошенники! Или как распознать финансовых мошенников», «Я - будущий предприниматель!», «Рассказ об успешном Российском финансисте», «Деньги как инструмент благотворительности».Прием работ проводится с 1 сентября до 30 сентября 2020 года.