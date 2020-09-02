2 сентября 2020 СРЕДА
Новости
17:00 | 02 сентября
Пожар на территории ТЭЦ-2 ликвидирован
16:03 | 02 сентября
Сергей Зюзин об объединении Саратова и Саратовского района: «От такого объединения они только выиграют»
15:25 | 02 сентября
Опубликовано официальное сообщение команды Фестиваля археологии и реконструкции «Укек»
14:38 | 02 сентября
В Черкасском психоневрологическом интернате проведен комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий
13:50 | 02 сентября
Стартовал конкурс эссе «День рубля»
12:57 | 02 сентября
В Саратовской области возобновлена работа ряда социозащитных учреждений
12:00 | 02 сентября
Опытом развития туризма в Саратовской области поделятся на сахалинском форуме
10:48 | 02 сентября
Профилактический месячник для детей и подростков стартовал на ПривЖД в связи с началом нового учебного года
09:53 | 02 сентября
Расписание некоторых пригородных поездов в Саратовской области изменится в сентябре в связи с ремонтом инфраструктуры
09:00 | 02 сентября
В День знаний возобновили работу «Университеты третьего возраста»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В Саратовской области возобновлена работа ряда социозащитных учреждений

Новости


С 31 августа возобновлена работа ряда учреждений, подведомственных министерству труда и социальной защиты Саратовской области.

К оказанию социальных услуг в стационарной форме и сервисных (платных) услуг приступили социально-оздоровительные центры области за исключением балаковского СОЦ «Лазурный».

Оказание социальных услуг в полустационарной форме возобновлено в областной комплексной детско-юношеской спортивно-адаптивной школе «Реабилитация и Физкультура».

Услуги в полустационарной форме предоставляют центры социальной помощи семье и детям «Семья», комплексные центры социального обслуживания населения.

Работа социозащитных учреждений осуществляется в соответствии с cанитарно-эпидемиологическими требованиями. Проведена дезинфекция вентиляционных систем. Организованы «входные фильтры» с бесконтактным измерением температуры посетителей и персонала. Центры обеспечены средствами дезинфекции и индивидуальной защиты.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код