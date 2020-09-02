В Саратовской области возобновлена работа ряда социозащитных учреждений

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К оказанию социальных услуг в стационарной форме и сервисных (платных) услуг приступили социально-оздоровительные центры области за исключением балаковского СОЦ «Лазурный».Оказание социальных услуг в полустационарной форме возобновлено в областной комплексной детско-юношеской спортивно-адаптивной школе «Реабилитация и Физкультура».Услуги в полустационарной форме предоставляют центры социальной помощи семье и детям «Семья», комплексные центры социального обслуживания населения.Работа социозащитных учреждений осуществляется в соответствии с cанитарно-эпидемиологическими требованиями. Проведена дезинфекция вентиляционных систем. Организованы «входные фильтры» с бесконтактным измерением температуры посетителей и персонала. Центры обеспечены средствами дезинфекции и индивидуальной защиты.