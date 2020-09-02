2 сентября 2020 СРЕДА
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В День знаний возобновили работу «Университеты третьего возраста»

Новости


В День знаний, 1 сентября, в Саратовской области открылся набор слушателей в «Университеты третьего возраста».

Образовательные программы для граждан старшего возраста действуют в комплексных центрах социального обслуживания населения региона.

«Университет третьего возраста» - это одно из направлений проекта «Старшее поколение», который входит в нацпроект «Демография», инициированный Президентом России Владимиром Путиным. В Саратовской области пенсионеры получают новые знания на факультетах информационных технологий, правовой и финансовой грамотности, здоровья и долголетия, искусствоведения и дизайна, домоводства. Комплекс просветительских мероприятий адаптирован в соответствии с потребностями пожилых людей и включают в себя лекции, круглые столы, беседы, практические занятия, мастер-классы, конкурсы.

В период ограничительных мероприятий, когда комплексные центры работали в закрытом режиме, занятия «Университетов» проходили дистанционно. С 31 августа работа центров соцобслуживания возобновлена, деятельность социозащитных учреждений осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Адреса и телефоны районных центров соцобслуживания размещены на официальном сайте министерства труда и социальной защиты области.
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